Veľká slovenská banka avizuje odstávku služieb. Nepošleš peniaze ani sa neprihlásiš do konta

Banka uvádza, že opatrenie sa vykonáva z dôvodov skvalitňovania svojich služieb.

Československá obchodná banka (ČSOB) bude mať vo štvrtok vo večerných hodinách odstávku.

To v praxi znamená, že klienti banky nebudú môcť realizovať platby na internete, neprihlásia sa na webovú stránku a nebude im fungovať ani mobilná aplikácia. Tieto obmedzenia potrvajú dve hodiny, a to konkrétne od 22.00 do 23.59 h, upozornil portál Zregiónu.sk.

Banka sa používateľom ospravedlnila a uviedla, že odstávku je nutné spraviť pre skvalitnenie služieb.