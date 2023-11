Ministerke kultúry Šimkovičovej vadí kontroverzná reklama Telekomu. Chce meniť zákon

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu rozhodla, že reklamný spot od Telekomu neporušuje Etický kódex reklamnej praxe.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová nepriamo v živom facebookovom vysielaní pre televíziu Slovan uviedla, že chce zaviesť legislatívne zmeny umožňujúce zasahovať do obsahu vysielania verejnoprávnej televízie RTVS, upozornili Aktuality.

Ministerka oznámila svoj plán v kontexte témy vianočnej reklamy od spoločnosti Telekom, ktorá pobúrila mnohých ľudí. Pre televíziu Slovan uviedla, že sa na ňu vo veľkých vlnách obracajú pohoršení Slováci a žiadajú zastavenie vysielania tohto reklamného spotu.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu rozhodla, že reklamný spot od Telekomu neporušuje Etický kódex reklamnej praxe. Šimkovičová túto skutočnosť reflektovala, no uviedla, že ju napriek tomu reklama vyrušuje.

Minister kultúry zo svojej pozície nemôže zasahovať do televízneho obsahu komerčných televízií ani do verejnoprávnej RTVS, avšak Šimkovičová avizovala možnú zmenu legislatívy. Podľa nekonkretizovanej zmeny zákona by sa v budúcnosti podobná situácia s „nevyhovujúcou“ reklamou mala dať riešiť. Ministerka kultúry uviedla, že sa už pripravuje nový legislatívny proces.