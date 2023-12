Suma však zostáva rovnaká.

Rodičovský dôchodok bude budúci rok vyplatený ako doteraz, akurát v jednej dávke v júni. Peniaze na to sa nájdu znížením odvodu do 2. dôchodkového piliera zo súčasných 5,5 % na 4 %. Po rokovaní vlády to avizoval premiér Robert Fico (Smer-SD).

