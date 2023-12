Za alkohol a cigarety si priplatíš. Vláda predstavila balík opatrení, ktoré zvýšia štátny rozpočet

Od 1. februára by sa mala zvýšiť spotrebná daň na tabak. Krabička cigariet tak bude o 40 centov drahšia.

Balík 18 konsolidačných opatrení pre budúci rok má hodnotu 1,96 miliardy eur a celý je obsiahnutý v jednom súhrnnom zákone, takzvanom Lex Konsolidácia. Vláda v rámci neho plánuje od budúceho roka zaviesť mimoriadny bankový odvod so sadzbou 30 %, ako aj zvýšiť spotrebné dane z tabaku a alkoholických nápojov. Uviedol to v pondelok po rokovaní vlády minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).



Mimoriadny odvod pre banky a ďalšie subjekty s licenciou od Národnej banky Slovenska (NBS) má do štátneho rozpočtu priniesť 336 miliónov eur. „Bankový odvod bude mať sadzbu 30 %, ktorá bude klesať po 5 % až do roku 2027. Celkovú efektívnu daňovú sadzbu sme nastavili v nasledujúcom roku na úroveň 45 %,“ vyčíslil Kamenický s tým, že sadzba pre banky nebude likvidačná. Opatrenie má platiť od 1. januára budúceho roka.



Bankový odvod sa má stať súčasťou zákona o dani z regulovaných odvetví. To znamená, že by nebol platený z pasív očistených o vlastné imanie ako v minulosti, ale z hospodárskeho výsledku. „Po novom budú banky platiť bankový odvod len v prípade, ak budú mať kladný hospodársky výsledok,“ vysvetlil minister.

Drahší alkohol a cigarety

Ďalšie opatrenie plánované od začiatku budúceho roka je zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na alkohol v reštauračných zariadeniach, čo by do štátneho rozpočtu prinieslo 27 miliónov eur. „Naďalej bude platiť 10 % DPH na jedlo a nealkoholické nápoje v reštauračných zariadeniach,“ doplnil Kamenický. Úpravou prejde aj sadzba spotrebnej dane z liehu, ktorá sa však nebude vzťahovať na pivo a víno.



Od 1. februára by sa mala zvýšiť spotrebná daň na tabak, pričom to bude predstavovať asi 40 centov na krabičku. „Rok 2025 by bol bez zvýšenia, rok 2026 so zvýšením o 40 % za jednu krabičku a v roku 2027 opäť bez zvýšenia,“ konštatoval minister financií.



Kamenický avizoval aj zvýšenie zrážkovej dane z dividend na 10 %, čo by prinieslo do štátneho rozpočtu 5,4 milióna eur. Ďalším plánovaným opatrením je opätovné zdanenie kapitálových príjmov fyzických osôb z kryptomien, ktoré má do rozpočtu prispieť skoro 33 miliónmi eur.