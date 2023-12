Vláda plánuje zvýšiť zdravotné odvody občanov. Navýšenie sa dotkne aj živnostníkov, toto sú detaily

Zvyšovanie zdravotných odvodov tak prilepší rozpočtu v budúcom roku o 357 miliónov eur.

Zdravotné odvody pre zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a takzvaných samoplatiteľov sa majú od nového roka zvýšiť. Návrh novelizácie zákona o zdravotnom poistení v pondelok schválila vláda v rámci opatrení na zlepšenie stavu verejných financií.



Sadzba poistného pre zamestnávateľa sa má zvýšiť z 10 na 11 percent vymeriavacieho základu, ak zamestnávateľ zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, sadzba poistného sa má upraviť z 5 na 5,5 percenta. V prípade SZČO a samoplatiteľov sa má sadzba zvýšiť zo 14 na 15 percent, ak ide o SZČO so zdravotným postihnutím, zo 7 na 7,5 percenta z vymeriavacieho základu.



„Zvýšenie sa navrhuje z dôvodu kritickej situácie s verejnými financiami, keď príjmy nepostačujú na krytie výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Vzhľadom na solidárny systém verejného zdravotného poistenia neexistujú iné možnosti dofinancovania systému,“ odôvodňuje sa v materiáli.

Zdravotné poisťovne

Kabinet zároveň odobril aj nepriamu novelizáciu zákona o zdravotných poisťovniach. Návrh má znížiť výšku percentuálnej sadzby príspevkov na činnosť Operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby, Národného centra zdravotníckych informácií a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Odôvodňuje to potrebou šetrenia prostriedkov verejného zdravotného poistenia.



Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) zdôraznila, že zdravotníctvo musí byť prioritou a musí ísť doň viac peňazí. „Našli sme riešenie, ktoré umožní, že do zdravotníctva pôjde v budúcom roku o 357 miliónov eur viac. Bude to na základe zvýšenia zdravotného odvodu,“ priblížila. Dolinková doplnila, že ide o dodatočné zdroje nad rámec toho, čo by do zdravotníctva išlo.



„Ak pôjdeme touto cestou, na ktorej sa zhodla vláda, je isté, že všetky tieto peniaze pôjdu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ poznamenala ministerka. Verí, že počas roka budú ešte hľadať ďalšie dodatočné zdroje na dofinancovanie zdravotníctva. Opatrenia sú súčasťou balíka na konsolidáciu verejných financií. V budúcom roku má do rozpočtu priniesť viac ako 1,5 miliardy eur.