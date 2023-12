VIDEO: Kim Čong-un sa rozplakal v priamom prenose. Národu v slzách hovoril o vážnom probléme krajiny

Líder KĽDR Kim Čong-un sa rozplakal v živom vysielaní počas prejavu, pretože pôrodnosť v krajine prudko klesla. Ženy prosil, aby rodili viac detí a posilnili tak moc národa, informuje britský portál Mirror.

Podľa Kima je primárnou úlohou severokórejských matiek učiť svojich potomkov správnemu socialistickému vychovaniu a vzbudzovať lojálnosť k strane.

Každá rodina s tromi alebo viacerými deťmi vraj dostane bezplatné bývanie, štátne dotácie, bezplatné potraviny, lieky, domáce potreby a vzdelanie pre deti.

Južná Kórea odhaduje, že po hladomore v 90. rokoch pôrodnosť v KĽDR neustále klesá. Severná Kórea však málokedy zverejní podrobnosti o populačných trendoch.

North Korean dictator Kim Jong-un crying like a baby while addressing an audience of women during an event at the headquarters of the communist party.



He was asking the women to have more kids:



“for the good of the party, the revolution and the country” pic.twitter.com/4zJJA1d4VV