Slovenské železnice majú od nedele nový grafikon. S týmito zmenami musia cestujúci počítať

Štátny dopravca sľubuje skvalitnenie cestovania vo viacerých regiónoch, zrýchlenie dopravy na vybraných úsekoch a nové prípoje.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) predstavila nový grafikon 2024, ktorý začal platiť v nedeľu 10. decembra. Štátny dopravca sľubuje skvalitnenie cestovania vo viacerých regiónoch, zrýchlenie dopravy na vybraných úsekoch a nové prípoje.

Najvýraznejšie sa zmeny dotknú IC vlakov na trase Bratislava - Košice, ktoré budú mať jednotné zastavenia a do grafikonu zaradili nové zastávky, a to Bratislava-Vinohrady a Liptovský Mikuláš. Rýchlejšia by mala byť pravidelná komerčná IC linka z Viedne do Košíc a späť, a to až o desiatky minút. Pri vlakoch REX Bratislava-Petržalka – Viedeň ZSSK avizovala posilnený 30-minútový interval.

Zdroj: ZSSK

Z Humenného budú premávať prípojné vlaky do Košíc na vlaky Ex a tiež IC vlaky do Bratislavy. Zvýšiť by sa mal tiež počet vlakov na trase Bratislava – Rajka. Cestujúci vo Vrútkach budú mať predĺžené prestupné časy na vybrané rýchliky.

„V 1. kvartáli 2024 ZSSK nasadí ďalších 9 rušňov s ETCS – zlepší sa spoľahlivosť vlakov,“ sľubuje dopravca. Cestujúcich čakajú aj ďalšie zmeny, vrátane nového železničného dopravcu Leo Express, ktorý na linke S70 a R70 nahradí ZSSK. Leo Express bude na trase Bratislava – Komárno súčasťou IDS BK. Spoločnosť zavedie častejšie spoje. V dopravnej špičke bude jazdiť každých 20 minút.