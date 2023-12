Podľa Danka by bol najlepším prezidentom Fico. Naznačil, za akých podmienok bude kandidovať on sám

Predseda SNS Andrej Danko povedal, že by bol rád, ak by súčasná vladá mala svoje zastúpenie aj v prezidentskom paláci.

Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko sa v relácií televízie TA3 V politike vyjadril, že si vie predstaviť Roberta Fica, ako prezidenta Slovenskej republiky.

„Fico by bol najlepší prezident,“ povedal Danko a neskôr dodal, že by bol rád, ak by súčasná vladá mala svoje zastúpenie aj v prezidentskom paláci. Zároveň si však myslí, že má Robert Fico obavu z neúspechu. „Podľa mňa sa obáva toho, že neuspeje podobne ako v roku 2014, keď ho voliči nezvolili, pretože ho chceli ako premiéra,“ povedal Danko.

Svoju kandidatúru nepoprel

Vyjadril sa aj k predpokladanej kandidatúre predsedu strany Hlas-SD Petra Pellegriniho s tým, že by podľa neho vo vláde chýbal, ako líder. V relácii nepoprel ani kandidatúru člena SNS. „Keď ma nahnevajú tak aj ten plot podpálim,“ citoval Danko v závere relácie zbojníka Pacha, čím naznačil, že sa v budúcom roku možno bude uchádzať o prezidentské kreslo.

Danko priblížil, že rozhodovať o postupe v prezidentských voľbách bude stranícky snem zrejme medzi sviatkami. Ak Pellegrini nestojí o podporu strany v prvom kole volieb, strana sa podľa Danka zrejme rozhodne inak. Ozrejmil, že časť SNS hovorí o podpore Štefana Harabina a časť o tom, že je Dankovou povinnosťou kandidovať v záujme zachovania zjednocovania národných strán.

„Ja som v tých veciach bojovník, aj Pellegrinimu som povedal, že choď to toho naplno, lebo to môže zle dopadnúť,“ uviedol s tým, že by ho v opačnom prípade mohol prevalcovať Ivan Korčok „s miliónmi z Ameriky.“