„Ty ko**t,“ povzdychol si Andrej Danko. Znova si nevedel spomenúť, že poslankyňa PS Jurík je žena

Beáta Jurík zdieľala video na svojom Instagrame.

Podpredseda parlamentu Andrej Danko si v Národnej rade Slovenskej republiky viackrát pomýlil poslankyňu za Progresívne Slovensko Beátu Jurík s mužom. Keď si to uvedomil, neovládol sa a v parlamente zanadával priamo do mikrofónu.

„Pán poslanec Jurík. Teda pani poslankyňa Jurík Beáta. Ty ko**t,“ povedal líder národniarov. Poslankyňa mu pripomenula, že už minule si nepamätal jej meno. Sľúbila mu však, že sa bude viac hlásiť do faktických poznámok, aby si to zapamätal.

„Prvýkrát mi povedal, že sa ešte dobre nepoznáme… včera zas?“ napísala poslankyňa k videu, ktoré zdieľala na svojom Instagrame.

Danko sa pomýlil už viackrát

Poslankyňa Jurík pre Refresher ozrejmila, že pán Danko sa už aj v minulosti pomýlil a rovnako ako ju, tak aj jej kolegyňu oslovil „pán poslanec“. „Má to teraz ťažké s tými novými progresívnymi ženami v parlamente,“ poznamenala Jurík.

Podľa Jurík si pán Danko neuvedomil, že má zapnutý mikrofón, a preto zanadával. Sama poslankyňa potvrdila, že si to spočiatku vôbec neuvedomila. „Ja som to spočiatku tiež nezachytila. Zistila som to, až keď som prišla do kancelárie a všetci sa ma pýtali, že to ti vážne povedal?“ povedala pre Refresher.