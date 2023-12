Ľudia na Slovensku vo veľkom odchádzajú do predčasného dôchodku. Stav začína byť alarmujúci, varuje odborníčka

Riešením môže byť zatraktívnenie pracovného prostredia na Slovensku.

Počet žiadostí o predčasný dôchodok sa medziročne zvýšil o 32 %, čo spôsobuje obrovské problémy zamestnávateľom. Vyhlásil to v pondelok po rokovaní tripartity minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš. Riešením je podľa prezidentky Konfederácie odborových zväzov SR Moniky Uhlerovej zatraktívnenie pracovného prostredia na Slovensku.



„Stav začína byť až alarmujúci, preto sme aj tento bod zaradili na rokovanie tripartity a hľadali riešenia. Dohodli sme sa na tom, že rezort práce spolu so sociálnymi partnermi pripraví riešenie. Chceli by sme spomínanú legislatívu predložiť v skrátenom legislatívnom konaní už na januárovej schôdzi parlamentu, keďže by mal tento problém pretrvávať aj v budúcom roku,“ objasnil Tomáš.

Slováci sú unavení a majú nízke mzdy

Ako uviedla Uhlerová, ide o dôsledok dlhodobo neriešeného problému. „Nedivím sa zamestnancom a zamestnankyniam, že túto možnosť využívajú, pretože sú unavení, majú nízke mzdy, vysoký objem odpracovaných hodín, a majú možnosť odísť do dôchodku, ktorý je len o pár eur alebo desiatok eur nižší než ich aktuálna mzda,“ dodala.

Podľa Uhlerovej je dlhodobým riešením skvalitnenie a zatraktívnenie pracovného prostredia na Slovensku, ako aj zvyšovanie miest tak, aby boli atraktívnejšie ako predčasný dôchodok.