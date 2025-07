Branislav Ondruš europoslankyňu Luciu Yar konfrontoval na chodbe.

Poslankyňa europarlamentu Lucia Yar (Progresívne Slovensko) zverejnila na sociálnej sieti video, na ktorom Branislav Ondruš (Hlas-SD) natáčal Ľuboša Blahu (Smer-SD) priamo v pléne parlamentu.

Ondruš Blahu natáčal počas odvolávania eurokomisie a prejavu Ursuly von der Leyen. „A tuto sa už vo veľkom pracuje na tvrdej diplomacii. V smeráckom jazyku: na videjkách,“ napísala k videu europoslankyňa Yar. Video zachytáva, ako Ondruš drží telefón a Blaha horlivo gestikuluje.

Ondruša sme sa spýtali, prečo Blahu natáčal. V správach najskôr tvrdil, že ide o deepfake a Yar si vymýšľa. „Pani Yar nemohla zverejniť video, na ktorom nakrúcam pána Blahu, lebo som nikdy v živote na žiadne zariadenie pána Blahu nenakrúcal. Ibaže by zverejnila takzvané deep fake video vyrobené umelou inteligenciou“.

Po tejto odpovedi sme mu predmetné video poslali a ešte raz sa ho opýtali, či je konkrétny záznam upravený pomocou umelej inteligencie. Ondruš v reakcii uviedol, že video je skutočné, no nenakrúca na ňom Blahu. Na otázku, čo teda natáčal, uviedol, že ho odfotil. Blaha ho údajne slušne poprosil.

Europoslankyňu konfrontoval

Ondruš dodal, že Yar následne konfrontoval na chodbe. „Podľa nej som dopustil ‚zločinu‘, že som ‚podržal Blahovi kameru‘. Takže to, čo je na mne odporné a hodné verejnej kritiky, je, že som Ľuboša odfotil, keď ma o to slušne požiadal,“ uviedol Ondruš.

Lucia Yar pre Refresher uviedla, že sa prišiel „posťažovať“. „Vysvetľoval mi, že netočil video, ale že by ho natočil hocikomu. Odpovedala som mu, že video symbolicky ilustruje to, ako pomáha Blahovi a Smeru. Že ja by som ľuďom ako Blaha jednoducho nepomáhala,“ uviedla Yar a dodala, že nešlo o príjemný rozhovor. Uviedla, že nešlo o nevinné gesto, ale o „symbolicky zobrazený akt lojality“.

Prezliekli kabáty a tvária sa, že nie sú Smer

Yar pre Refresher uviedla, že je jedno, či bol Ondruš „podrž-kamera“, alebo „podrž-fotoaparát“. „Faktom a symbolikou zachyteného videa je, že tak ako doma, aj v europarlamente Smer a Hlas blízko spolupracujú. A to nielen pri fotkách. Úzko sa koordinujú aj pred hlasovaniami v Európskom parlamente. Úporná snaha Hlasu tváriť sa, že sú niečo iné ako Smer, demaskovalo aj toto video,“ dodala. Yar tvrdí, že ľudia zo Smeru prezliekli kabáty za Hlas a tvária sa, že nie sú Smer.

Prečítaj si aj tieto články: