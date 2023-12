Putin chválil Fica a Orbána. Prezradil, čo si o nich myslí

Putin vo svojej reči na tlačovej konferencii spomenul aj vzťah k Európskej únii. Vyjadril sa aj k premiérovi Slovenska Robertovi Ficovi.

Rusko je pripravené na obnovenie svojich vzťahov so Spojenými štátmi, keď na to budú vytvorené vhodné podmienky. Vyhlásil to vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin počas svojej koncoročnej tlačovej konferencie.



„Sme pripravení s nimi budovať vzťahy. USA považujeme za dôležitú a potrebnú krajinu,“ povedal Putin. Zároveň Spojené štáty obvinil z vedenia imperiálnej politiky, ktorá škodí aj im samým.



„Keď príde k nejakým vnútorným zmenám... keď budú hľadať kompromisy, namiesto toho, aby sa snažili riešiť svoje problémy sankciami a bojovými akciami, vtedy vzniknú základné podmienky na obnovenie plnohodnotných vzťahov. Zatiaľ však nie sú,“ dodal šéf Kremľa.

O vzťahoch s Európskou úniou Putin povedal, že ich normalizácia nezávisí len od samotného Ruska. Mnohé európske krajiny pritom podľa neho stratili svoju suverenitu. „Mnohé rozhodnutia, ktoré prijímajú, im škodia... no aj tak to robia,“ povedal Putin.

Putin o Ficovi

Zároveň označil premiérov Slovenska a Maďarska Roberta Fica a Viktora Orbána za pronárodných politikov. „Už som veľakrát hovoril. Oni nie sú proruskí politici, sú pronárodní, chránia svoje záujmy. Takí politici už viac nie sú... súvisí to s veľkou závislosťou od ‚staršieho brata‘ (Spojených) štátov,“ povedal.



Šéf Kremľa okrem toho oznámil, že je možné, že budúci rok navštívi Turecko a stretne sa s tamojším prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Upozornil pritom na vedúcu úlohu Erdogana v súvislosti s vojnou Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.