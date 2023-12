VIDEO: Matka s kočíkom mala obrovské šťastie. Autonehoda v anglickom meste takmer skončila tragédiou

Autonehoda v anglickom meste Birmingham sa mohla skončiť tragédiou. Vodič automobilu vo veľkej rýchlosti prešiel do protismeru a takmer zrazil matku, ktorá po chodníku tlačila kočík. Celý incident zaznamenala dopravná kamera, informuje portál BirminghamLive.

Šofér vozidla len o kúsok minul matku s dieťaťom a narazil do pouličnej lampy. Auto sa prevrátilo a takmer na nich spadlo. Žena, našťastie, stihla odtiahnuť kočík a dieťa neutrpelo žiadne vážne zranenia.

„Mama bola v šoku, jej dievčatko malo asi iba dva roky,“ povedala svedkyňa. Záchranári odviezli zranenú dvojicu do nemocnice s ľahkými zraneniami. Podľa informácií portálu má dieťa zlomenú nohu.

SHOCKING moment a mum and her child miraculously escape serious injury after a car crashed and flipped into their path. The astonishing collision happened near a zebra crossing in Olton, Solihull. pic.twitter.com/kBQYERo6PJ