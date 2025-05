Staking sa zdaňuje až pri predávaní tokenov.

Kryptomeny, NFTčka, staking, DeFi či memecoiny. Kryptoaktíva sú medzi Slovákmi čoraz populárnejšie. Lákavé sú najmä pre svoju dostupnosť a možnosť rýchlo zarobiť. Málo investorov si však uvedomuje, že daňový úrad sa zaujíma už aj o tento segment. Slovensko prijalo nariadenie MiCA, ktoré kryptosvet presúva z anarchie do regulovaného priestoru.

Ako upozorňuje daňová poradkyňa zo Slovenskej komory daňových poradcov Vladimíra Mačuhová, radosť zo zisku sa môže ľahko zmeniť na stres, ak si daňové povinnosti neustrážiš. „Mnohí ľudia do krypta vstupujú nadšene, no bez toho, aby vedeli, čo to znamená z pohľadu daní,“ hovorí.

Kedy sa platia dane z krypta?

Samotné držaní kryptoaktív nie he zdaniteľné. Povinnosť platiť daň vzniká až v momente, keď:

predávaš krypto za tzv. FIAT menu (napr. eurá) vymieňaš ho za iné krypto použiješ ho na nákup tovaru alebo služieb dostaneš príjem z jeho držby

Do daňového základu si môžeš započítať aj náklady ako nákupnú cenu a burzové poplatky. Ak si krypto dostal ako dar alebo airdrop, vstupná cena je nula.

Daňové sadzby sa v roku 2025 nemenia

Príjem kryptoaktív sa zdaňuje sadzbou 19 %, ak je tvoj celkový základ dane do 45 537,98 eura, 25 % pri vyššom základe, plus 15 % zdravotné odvody v ročnom zúčtovaní.

Od tohto roku platí v zdaňovaní kryptoaktív aj jedno dôležité zjednodušenie. „Z

príjmov zo stakingu sa daň platí až vtedy, keď takéto kryptoaktívum predáš, nie už v

momente, keď ich dostaneš do peňaženky,“ vysvetľuje Mačuhová. Pri iných typoch zhodnocovania (napr. yield farming alebo lending) sa daň platí už pri príjme.



Priznanie treba podať, ak tvoj celkový zdaniteľný príjem (zo všetkých zdrojov) presiahne 50 % nezdaniteľnej časti, teda 2876,90 eura (táto suma platí pre rok 2025). Príjem z krypta sa zapisuje do priznania typu B, oddiel VIII, riadok 16 ako „iné príjmy“. Finančná správa má už dnes nástroje na identifikáciu transakcií a v budúcnosti sa pripravuje automatické hlásenie. Radšej priznať a spať pokojne spať, než riskovať daňovú kontrolu.



Tri rady od daňovej poradkyne pre kryptoinvestorov:

Eviduj si všetko – Každý nákup, predaj, poplatok aj konverziu si zaznamenaj. Bez toho nebudeš vedieť, aký zisk či stratu priznať. Aj výmena je zdaniteľná udalosť – Nielen predaj za eurá, ale aj výmena za iné krypto alebo nákup tovaru sa ráta. Airdropy a staking nie sú „free money“ – Airdrop je zdaniteľný hneď, staking až po predaji.

Zdroj: Unsplash/Tech Daily/na voľné použitie

Článok vznikol v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.