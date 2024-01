Austráliu zaplavili balíčky s kokaínom, ľudia riskujú život, aby ich vylovili. Hrozí im však doživotie vo väzení

Na austrálskom pobreží medzi Sydney a Newcastlom začalo minulý týždeň more vyplavovať balíčky s kokaínom, informuje Sky News Australia.

Jeden z prvých nálezcov drog bol okoloidúci, ktorý pozbieral až 39 balíčkov. Doposiaľ sa na pobreží našlo približne 124 kilogramov kokaínu zabaleného v balíčkoch obrastených drobnými kôrovcami. To môže naznačovať, že v mori sa nachádzali dlhšie.

Polícia prípad vyšetruje a domnieva sa, že môže ísť o drogy pochádzajúce z Južnej Ameriky, ktoré mohli byť pripevnené na trup nákladnej lode. Drogová „zásielka“ sa pod vodou mohla uvoľniť v dôsledku rozbúreného mora, a tak sa vyplavili balíky kokaínu na austrálske pobrežie.

Polícia varuje, že ak si nálezcovia balíkov ponechajú ich obsah, hrozí im 25 rokov až doživotie za mrežami. Pobrežné hliadky museli v uplynulých dňoch dokonca zachraňovať ľudí z mora, ktorí sa snažili za balíčkami doplávať.

