Volkswagen plánuje veľké čistky. Pre šetrenie má prísť tento rok o prácu obrovské množstvo ľudí

Spoločnosť Volkswagen už zmrazila nábor zamestnancov a starších chce poslať do dôchodku.

Automobilová spoločnosť Volkswagen plánuje v roku 2024 veľké prepúšťanie zamestnancov. Portál Teslarati sa odvoláva na oficiálne vyhlásenie spoločnosti.

Dôvodom prepúšťania je redukovanie nákladov a šetrenie. S opatreniami začnú hneď od januára 2024. Celkovo by o prácu v automobilke postupne malo prísť až 20 % zamestnancov. Výraznými zmenami prejde aj proces prijímania nových zamestnancov.

„Dohodou o kľúčových opatreniach robíme rozhodujúci krok, aby sme Volkswagen posunuli späť na vedúcu pozíciu. Vyžaduje si to nielen štrukturálne opatrenia, ale aj opatrenia na zníženie počtu zamestnancov,“ vyhlásil jeden z hlavným personalistov VW Group Gunnar Kilian.

Zmrazili nábor zamestnancov, starších chcú poslať do dôchodku

Spoločnosť si uvedomuje, aký vplyv bude mať toto rozhodnutie na bežných zamestnancov, a tento proces chce urobiť čo najľudskejším a spoločensky zodpovedným. Niektorých zamestnancov chcú poslať do predčasného dôchodku.

„Okrem toho, že spoločnosť zmrazila nábor zamestnancov a stabilizovala vyššie platové triedy v kategórii Tarif Plus, ktoré bude pokračovať, dohodli sme sa so zástupcami zamestnancov na rozšírení možnosti čiastočného odchodu do dôchodku na všetkých zamestnancov narodených v roku 1967, čím sa zníži počet pracovných síl možné pozdĺž demografickej krivky, najmä v administratívnych jednotkách Volkswagen AG,“ spresnil Kilian.