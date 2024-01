Zem čoskoro zasiahne geomagnetická búrka. Spôsobiť môže vypadávanie GPS a komunikačných sietí, už je známe, kedy príde

Americkí vedci z Centra pre predpoveď vesmírneho počasia zaznamenali najväčšiu erupciu Slnka od roku 2017. Tá môže mať za následok, že slnečné častice, ktoré letia k Zemi, spôsobia geomagnetickú búrku. Na severnej pologuli sa tak objavia viditeľnejšie a väčšie polárne žiary, informuje o tom tn.cz.

Búrku by sme mali pocítiť v utorok. „Hoci vrchol už je za nami, erupcia stále prebieha. Môžeme očakávať, že bude pokračovať ešte niekoľko hodín,“ uviedol na sociálnej sieti X britský astrofyzik Ryan French. Dostatočne silné erupcie môžu spôsobiť napríklad vypadávanie GPS systémov a komunikačných sietí. Erupcia bola klasifikovaná ako X5.

Tonight’s X5 #SolarFlare! Although the peak of the flare has past, the flare is very much still ongoing. We can expect to see the flare loop system continue to grow for several more hours, as the flare evolves through its decay phase. #spaceweatherpic.twitter.com/T2mpIOcjpm