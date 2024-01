Vláda zvažuje zásadné zmeny v dôchodkovom veku. Časť Slovákov by mohla odísť do dôchodku skôr

Rokovania o dôchodkovej reforme sa podľa odborárov začnú už v nasledujúcich mesiacoch.

Vláda vedie debaty o zásahu do dôchodkového systému. Zvažujú, že ho vrátia na hranicu 64 rokov a upravia dôchodkový vek s ohľadom na povolanie, informuje RTVS.

„Chceli by sme viesť debaty o dôchodkovom strope tak, že ak by sa zaviedol, či už v ústave, alebo v normálnom zákone, tak by sa to malo kategorizovať na základe povolania,“ vysvetlil minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).

Podľa neho by manuálne pracujúci ľudia mali ísť do dôchodku v inom veku ako ľudia, ktorí pracujú v kanceláriách. Tvrdí, že súčasný ústavný nárok na dôchodok po 40 odpracovaných rokoch spôsobuje štátu problémy.

„Ak niekto celý život strávil opravou koľajníc, tak bude inak zodratý ako nejaký úradník. Toto, samozrejme, treba nastavovať,“ vyjadril sa k situácii poslanec Marián Viskupič. Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka povedal, že miera opotrebovania manuálne pracujúcich ľudí sa vyrovnáva, pretože každý je opotrebovaný iným spôsobom.

Ústavné zastropovanie veku odchodu do dôchodku presadila vláda Smeru-SD v roku 2019. O rok neskôr ho zrušila politická strana OĽaNO, ktorá sa dostala k moci. Zrušila vekový strop 64 rokov a odchod do dôchodkového veku naviazala na strednú dĺžku života alebo na počet odpracovaných rokov. Podľa odborárov sa rokovania o dôchodkovej reforme začnú už v najbližších mesiacoch.