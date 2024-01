PRIESKUM: Prezidentské voľby by vyhral Peter Pellegrini. V tesnom závese za ním je Korčok (+ graf)

V 1. kole volieb prezidenta by mali najviac hlasov Pellegrini a Korčok.

V prvom kole prezidentských volieb by v prvej polovici januára získal najviac hlasov Peter Pellegrini s podporou 40,6 %. S druhým najväčším počtom hlasov by s ním do druhého kola volieb postúpil Ivan Korčok s 37,7 %. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na hrane.

Ďalej nasleduje Štefan Harabin s 8 % podporou. Ján Kubiš by získal 3,1 % percenta hlasov. Krisztián Forró oslovil 2,4 % a Andrej Danko 1,5 % respondentov.

Menej ako jedno percento ľudí by hlasovalo za Beátu Janočkovú (0,8 %), Miroslava Radačovského (0,7 %) a Martu Čurajovú (0,4 %). Ani jedného z menovaných by si nevybralo 4,8 % opýtaných.

7 % opýtaných by voliť nešlo

Výsledky sú zoradené na základe výberu 77,9 % respondentov, ktorí by išli voliť. Sedem percent opýtaných uviedlo, že by nešlo voliť. 13 % respondentov nebolo rozhodnutých a 2,1 % nechcelo odpovedať.

Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov v období od 11. do 16. januára.