VIDEO: Protestovalo sa aj na východe Slovenska. „Najradšej by som sa odsťahovala preč,“ povedala rezignovane 31-ročná Mária

Slováci dnes protestovali vo viacerých mestách po celej krajine vrátane východu Slovenska. Boli sme sa pozrieť na to, ako vyzeralo zhromaždenie v Bardejove.

Slováci aj dnes 25. januára 2024 vyšli do ulíc, aby prejavili nespokojnosť s vládou Roberta Fica. Nesúhlas sa rozhodli vyjadriť aj na východe Slovenska. Zatiaľ čo v Košiciach demonštrovali tisíce ľudí, v malom okresnom meste Bardejov bola účasť skromnejšia, protestu sa zúčastnilo približne 100 osôb.

Napriek nižšiemu počtu obyvatelia Bardejova zborovo skandovali slogany, ako „Dosť bolo Fica!“ a „ÚŠP si nedáme!“. Medzi ľuďmi, ktorých sme oslovili, však prevládala pomerne veľká skepsa.

Jedna z protestujúcich pre Refresher povedala, že sa zo súčasného smerovania Slovenska cíti zle. „Strašne mi je smutno z toho, že vlastne polovica Slovenska s tým súhlasí,“ vyhlásila 38-ročná Ivana.

Podobne to vidí aj 31-ročná Mária. Tá sa síce protestu zúčastnila, no neverí, že by zhromaždenia na Slovensku niečo zmenili. „To, čo sa deje na Slovensku, je zlé a, pravdupovediac, najradšej by som sa odsťahovala preč,“ posťažovala sa nášmu redaktorovi.

Negatívny pohľad na vec mal aj 30-ročný Peter. Ani on neverí, že by protesty niečo zmenili, no napriek tomu sa pridal k ľudom na námestí vyjadriť svoju nespokojnosť. Chybu nevidí ani tak v politikoch, ale vo voličoch, ktorí dostali presne to, čo si vybrali. „Nie je to o ľuďoch, ktorí vládnu. Je to o ľuďoch, ktorí volia tých, čo vládnu,“ povedal sklamane.