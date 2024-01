Trápia dôchodcov aj študentov. Ak sa chceš vyhnúť operácii, pri týchto symptómoch bolesti chrbta by si mal vyhľadať lekára

Bolesť chrbta trápi čoraz častejšie aj mladých ľudí.

S bolesťami chrbtice prichádzajú do ambulancie čoraz častejšie mladí ľudia, dokonca aj študenti. Upozornil na to neurochirurg Tomáš Sloboda s tým, že ide často o osoby, ktoré svoju chrbticu dlhodobo zaťažujú, napríklad sedavým zamestnaním.

„Pri sedení sa niekedy zdvojnásobí tlak najmä v spodnej, driekovej časti chrbtice a pri dlhom sedení klesá naša pozornosť na správne držanie tela. Pri pohybe, naopak, zapájame viac svalov,“ skonštatoval. Chrbtici podľa jeho slov najviac škodí jednostranné preťažovanie, nedostatok zdravého pohybu, ale aj nesprávna výživa.

Lekár priblížil, že jednorazová a krátkotrvajúca bolesť je zvyčajne reakciou na preťaženie či prechladnutie. „Netreba preto hneď utekať za lekárom, ak bolesť po oddychu ustúpi. Ak sa však objavuje častejšie, prípadne stupňuje, neprechádza ani v pokoji a vyžaduje si často analgetiká, je dobré vyhľadať lekára. Osobitným prípadom sú stavy, keď sú k bolestiam chrbtice pridružené aj iné neurologické príznaky, ako tŕpnutie či slabosť končatín,“ poznamenal.

Ignorovanie bolesti môže viesť k vážnym zdravotným problémom

Dlhodobé ignorovanie bolesti môže podľa neho viesť k prehliadnutiu vážnejšieho problému. Pri problémoch s chrbticou je dôležitá včasná diagnostika, vhodne stanovená liečba a úprava životného štýlu. Rovnako aj edukácia pacientov o rizikových faktoroch, akými sú fajčenie, obezita, stres či nevhodne zvolená fyzická záťaž. Pacienti môžu podstúpiť neoperačnú aj operačnú liečbu.

„Rozhodnutie pre operáciu je veľmi komplexné a snažíme sa mu predísť, kým nevyčerpáme možnosti neoperačnej liečby. Závisí to, samozrejme, od stavu pacienta. Som však presvedčený o tom, že ak by sa pacienti už v mladom veku starali o svoju chrbticu, dopriali jej správny pohyb, výživu a oddych, operácii by sa napokon vyhli,“ uzavrel Sloboda.