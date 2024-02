Finančná správa upozorňuje Slovákov na dôležitý termín. Máš už len posledný týždeň

Finančná správa upozorňuje Slovákov, aby nezabudli na dôležité dátumy týkajúce sa podania daňového priznania.

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2023 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Ak oň nepožiada alebo nepredloží požadované doklady v tomto termíne, má povinnosť podať daňové priznanie typu A v termíne do 2. apríla. Vo štvrtok na to upozornila Finančná správa SR.

Zamestnancom, ktorí mali v roku 2023 zdaniteľný príjem len zo závislej činnosti plynúci zo zdrojov na území SR, napríklad zo zamestnania alebo z dohody, a nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby z dôvodu napríklad prenájmu bytu, výhry, príjmov zo zahraničia, príjmov z podnikania a podobne, môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie. Musia však najneskôr v termíne do 15. februára 2024 požiadať o jeho vykonanie na predpísanom tlačive.

Dôležitý termín

Pokiaľ mal zamestnanec viacerých zamestnávateľov, ktorí mu vyplácali v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy, môže najneskôr do 15. februára 2024 písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov.



Zamestnávateľovi, ktorého zamestnanec požiada o vykonanie ročného zúčtovania, predloží k žiadosti okrem potvrdení o zdaniteľných príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov aj ďalšie doklady preukazujúce nárok na daňové zvýhodnenie, a to nezdaniteľné časti, daňový bonus na dieťa, daňový bonus na úroky či daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. Ak v danom termíne nepredloží žiadosť s požadovanými prílohami, zamestnávateľ nie je povinný ročné zúčtovanie vykonať.

Čo robiť, ak nesplníš podmienky na podanie žiadosti

Pokiaľ zamestnanec nesplní podmienky na podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania a jeho celkové zdaniteľné príjmy vlani presiahli 2 461,41 eura, svoju daňovú povinnosť si vyrovná cez daňové priznanie v termíne do 2. apríla.

Ak zamestnanec nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania, zamestnávateľ mu za obdobie, za ktoré mu vyplácal zdaniteľnú mzdu, vystaví a doručí potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa do 10. marca.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Zamestnanci, ktorí chcú poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, prípadne 3 % nimi určenému prijímateľovi, môžu prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania požiadať zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby. Toto potvrdenie je totiž povinnou prílohou vyhlásenia. Termín na vystavenie tohto potvrdenia je stanovený na 15. apríla 2024.