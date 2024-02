Europarlament ešte sprísni zákaz šoférovania. Pripravili pravidlá, ktoré už nikto nebude môcť obchádzať

Európsky parlament sa bude návrhom zákona zaoberať až po voľbách.

Európsky parlament chce zvýšiť bezpečnosť na cestách. Navrhuje preto, aby sa sprísnili pravidlá pre vodičov, ktorí majú zákaz šoférovania. Po novom by nemohli viesť vozidlo v žiadnom členskom štáte Únie, informuje RTVS.

„Keď vám v Nemecku zoberú vodičský preukaz, tak môžete prísť na Slovensko a povedať, že ste ho stratili, a vydajú vám nový. Delikvent, ktorý možno šoféroval pod vplyvom alkoholu v nejakej krajine Európskej únie, takto dostane druhú šancu,“ objasnil europoslanec Michal Wiezik.

Podľa nových pravidiel by musela krajina, ktorá zadržala vodičský preukaz, oznámiť o tomto kroku krajinu, ktorá preukaz šoférovi vydala. Urobiť to musí maximálne do desiatich dní od zadržania preukazu.

Poslanci chcú okrem toho rozšíriť počet priestupkov, ktorých by sa nové pravidlo týkalo. Europoslanec Eugen Jurzyca tvrdí, že podľa štatistík je až 40 % priestupkov spáchaných v zahraničí nepotrestaných. Zákonom sa začne europarlament zaoberať až po voľbách v júni 2024.