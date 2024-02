Dejepisár vraj učí študentov seneckého gymnázia hajlovať. Podporuje ruské vojská a homosexuálov označuje za hrozbu

O situácii vie aj komisár pre deti a generálna prokuratúra.

Žiaci seneckého gymnázia podali sťažnosť na dejepisára Slavomíra M., ktorý údajne študentov učil zdraviť hajlovaním a netají sa ani sympatiami k Rusku a fašizmu. Podľa portálu Pluska sa už prípadom zaoberá aj komisár pre deti Jozef Mikloško.

„My chceme len vyriešiť dlhotrvajúci problém s nelegálnym šírením a navádzaním na fašizmus a nacizmus na našej škole,“ povedala pre portál jedna zo študentiek. Učiteľ vraj ďalej útočí na Rómov a homosexuálov, ktorých označuje za hrozbu. Študentov vždy na konci hodiny upozorní, aby rodičom nič nehovorili.

Štvrtáci informovali o probléme aj riaditeľku školy. Podľa ich slov učiteľ na hodinách priamo podporuje terorizmus a chcel by si založiť politickú stranu s názvom Nenávisť. Žiakom rozprával príhodu o tom, ako zastrelil psa a jednej zo študentiek povedal, že je menejcenná, pretože od jej matky odišiel otec, informujú tvnoviny.sk.

Mnohí žiaci si však učiteľa naopak zastávali a tvrdili, že s ním žiadne zlé skúsenosti nemali. „Za mňa je to v pohode učiteľ a toto si nezaslúžil. Ja som nepočula reči až v takom zmysle, ako to bolo písané,“ povedala pre portál jedna študentka.

Študenti chcú, aby škola učiteľa prepustila

Študenti riaditeľke odkázali, že situáciu musí vyriešiť. Zároveň žiadajú okamžitý odchod učiteľa. „Touto cestou chceme konečne vyriešiť dlhotrvajúci problém s nelegálnym šírením a navádzaním žiakov na fašizmus a nacizmus na našej škole. Vieme, že to veľa z vás nepodporuje, no bojíte sa to riešiť. Rozhodli sme sa preto zobrať to do vlastných rúk,“ napísali žiaci v liste.



Mnohí študenti sa báli pre portál vysloviť svoje názory aj z dôvodu blížiacej sa maturity. Jedna zo žiačok však povedala, že si dejepis nevybrala ako maturitný predmet najmä pre učiteľa.

„Vypočuli sme si aj rasistické veci. Doslova nám bolo povedané, že rómsku skupinu by vypálil plameňometom. Hovoril, že by si chcel založiť politickú stranu Nenávisť. Vždy to povedal tak, že neberte to vážne a vždy povedal, že to nemáme nikomu hovoriť, ani rodičom. Mal aj homofóbne reči. Prezentoval, že rodina má byť muž a žena a ono sa to dotklo niektorých spolužiakov, ktorí majú iba jedného rodiča. Bolo im to ľúto,“ povedala jedna z oslovených.

Situáciu už rieši aj komisár pre deti

Pre Plusku sa vyjadril komisár pre deti Jozef Mikloško, ktorý sa aktuálne situáciou zaoberá. „Pred žiakmi údajne prezentoval svoj názor podpory vojnového konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom v texte uvádzajú aj podporu terorizmu z jeho strany. Žiaci tiež poukázali na prezentované zážitky učiteľa, kedy im rozprával ako v minulosti s kamarátom zastrelili psa“ povedal Mikloško. Potvrdil, že prípad posunul na Generálnu prokuratúru SR.