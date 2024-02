Fico chce blokovať vstup Ukrajiny do NATO. Stoltenberg dnes Kyjevu sľúbil opak

Premiér trvá na tom, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie.

Robert Fico v Sobotných dialógoch povedal, že by bola obrovská chyba, keby sme uvažovali o vstupe Ukrajiny do NATO. Premiér potvrdil, že by takéto rozhodnutie blokoval.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v sobotu, naopak, vyjadril presvedčenie, že Ukrajina sa stane členskou krajinou Severoatlantickej aliancie. V deň druhého výročia ruskej invázie na Ukrajinu takisto prisľúbil ďalšiu podporu Kyjevu zo strany NATO. „Ukrajina vstúpi do NATO. Otázka nie je či, ale kedy,“ vyjadril sa Stoltenberg.

Stále platí, že Slovensko nebude vojensky podporovať Ukrajinu

Robert Fico v diskusnej relácii ďalej znova potvrdil, že zo Slovenska na Ukrajinu „nepoputuje ani náboj“. Premiér bude stále podporovať začatie mierových konaní, pretože Rusko sa podľa jeho slov nedá poraziť vojensky.

„Je naivné domnievať sa, že jadrovú veľmoc, ako je Ruská federácia, môže niekto poraziť v konvenčnej vojne,“ povedal Fico.