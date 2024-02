Vdovský dôchodok od štátu má svoje hranice. Občania naň môžu stratiť nárok aj pred uplynutím lehoty

Vdovský dôchodok nie je doživotný.

Na vdovský dôchodok má nárok každý vdovec alebo vdova po smrti manželky alebo manžela. Úrady nezaujíma, či majú manželia deti alebo spolu žili, píšu na webe Sociálnej poisťovne.

Vdovský dôchodok štát vypláca pozostalému dva roky od smrti manžela alebo manželky. Po uplynutí dvoch rokov si môže občan poberanie dôchodku predĺžiť v prípade, ak splní niekoľko podmienok. Prečítať si o nich môžeš tu.

Nárok na vdovský dôchodok nevzniká v prípade rozvodu alebo spolunažívania. „Nárok na vdovský dôchodok vám nevzniká, ak ste sa so zomretým manželom rozviedli či ste so zomretým mužom žili ako družka, a to i v prípade dlhého spolužitia a spoločných detí,“ informuje poisťovňa.

Vdovský dôchodok však môže zaniknúť aj skôr ako po dvoch rokoch, a to v prípade, keď sa vdovec alebo vdova rozhodne vstúpiť do manželstva. Ďalším dôvodom, keď vdovský dôchodok zanikne, je, keď vdovec alebo vdova úmyselne zabije manžela alebo manželku, uvádza Sociálna poisťovňa.