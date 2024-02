Muž sexuálne napádal ženy v Košiciach: chytal ich za rozkrok a prsia. Vo väzení si posedí niekoľko rokov

Muž sa ku skutkom priznal. Povedal, že bol opitý, vtedy sa vraj nevie ovládať a chce mať sex.

43-ročnému Košičanovi, ktorý je obvinený zo sexuálneho násilia a lúpeže troch žien, hrozí až 10-ročný trest vo väzení. Muž údajne v novembri a decembri 2023 napadol tri ženy, pričom od nich požadoval sex. Jednu z nich dokonca okradol, píše Korzár.

Muža vzali už v decembri 2023 do väzby. Dôvodom je podozrenie, že by v trestnej činnosti pokračoval. Ďalším dôvodom je aj to, že muž je bez domova a mohol by sa tak ľahšie vyhnúť trestnému stíhaniu.

Chytal ich za rozkrok a za prsia

Obvinený v priebehu niekoľkých týždňov napadol až tri ženy, ktoré zvalil na zem a chytal ich medzi nohami. Jednu zo žien vyzliekol a požadoval od nej sex. Na pokoji ju nechal až po tom, čo mu povedala, že je tehotná. Napadol aj 20-ročnú študentku, ktorú priľahol a požadoval od nej sex. Dievčine sa však podarilo uniknúť.

Rovnako to bolo aj pri 27-ročnej žene, ktorú začal škrtiť po tom, ako sa mu bránila. Obvinený sa však zľakol a z miesta ušiel aj so ženiným telefónom. Košičan sa k dvom prípadom priznal. Povedal, že bol opitý, vtedy sa nevie ovládať a chce mať sex. Svoje skutky oľutoval.