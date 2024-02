Volvo pri Košiciach chce zamestnávať Rómov. Automobilka dá prácu tisícom ľudí

Volvo má obrovský záujem zamestnávať Rómov.

Automobilka Volvo, ktorá má vyrásť pri Košiciach, má obrovský záujem zamestnávať Rómov. Počas stredajšieho výjazdového rokovania vlády v Michalovciach to uviedol minister práce Erik Tomáš. Oblasti automotive aj v súvislosti s príchodom automobilky na východ Slovenska sa venuje vláda i na svojom štvrtkovom výjazdovom rokovaní v Košiciach.

Podľa Tomáša je veľkou výzvou pripraviť ľudí nielen pre Volvo, ale aj pre celý priemysel, keďže nezamestnanosť sa pohybuje na úrovni okolo štyroch percent. Pripomenul, že v automobilke by malo pracovať 5-tisíc ľudí a ďalších 12-tisíc pracovných miest má vzniknúť v dodávateľských firmách. Rezort preto pripravil program na vzdelávanie a rekvalifikáciu ľudí.

„Špecialita smerom k Volvu spočíva v tom, že má obrovský záujem zamestnávať našich rómskych spoluobčanov. Uvidíme, ako nám to pôjde, ale doslova na to kladú dôraz. Chcú zamestnať Rómov. Urobíme všetko preto, aby sa to podarilo,“ povedal.

Prioritou bude podľa neho zamestnávať predovšetkým slovenských občanov. „Ak to nepôjde a ten trh nedokážeme nasýtiť našimi občanmi, tak budeme, samozrejme, robiť všetko preto, aby sme legálne priviedli na Slovensko ľudí z tretích krajín. Ale z takých, z ktorých si my vyberieme,“ dodal.