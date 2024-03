Lacný obchod Biedronka plánuje na Slovensku obsadiť dôležitú funkciu. Potenciálneho uchádzača láka na vysoký plat a firemné auto

Superlacná Biedronka hľadá človeka na pozíciu daňového manažéra. Budúcemu zamestnancovi ponúka množstvo výhod.

Poľská sieť supermarketov Biedronka hľadá zamestnancov. Najnovšie sa na portáli Profesia.sk objavila ponuka na pozíciu daňového manažéra. Reťazec láka potenciálnych uchádzačov na základný plat vo výške 2800 eur mesačne.

Povinnosťou nového manažéra by boli administratívne práce. Biedronka láka na firemné auto, prácu v medzinárodných kruhoch a pracovnú zmluvu na jeden rok. Miesto výkonu práce je v Bratislave.

Požiadavky pre budúceho zamestnanca

Kandidáti by mali mať vysokoškolské vzdelanie najlepšie v špecializácii na financie alebo účtovníctvo. Dôležitou podmienkou je znalosť angličtiny na úrovni C1 a minimálne päťročná skúsenosť v praxi. Spoločnosť apeluje aj na vedomosti v programe Microsoft Excel a SAP FI. Kandidáti musia mať vodičský preukaz typu B. Termín ukončenia výberového konania je 14. marca.

Prvé pobočky by mala Biedronka otvoriť v najväčších slovenských mestách, ako sú Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Trnava a Žilina. Nie je však ešte známe, na ktorých konkrétnych pozemkoch to bude. Je teda otázkou, či sa Biedronka v budúcnosti rozšíri aj do menších obcí.