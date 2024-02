Biedronka začne už čoskoro s náborom prvých zamestnancov. Toto sú pozície, ktoré chcú obsadiť

Superlacná Biedronka bude už čoskoro zháňať prvých zamestnancov.

Diskontný reťazec Biedronka už pripravuje expanziu na slovenský trh. Podľa portálu Aktuality.sk už buduje svoj distribučný sklad, ktorý sa bude nachádzať neďaleko Trnavy. Ako informoval manažér distribučného centra Biedronky Miroslav Belica, spoločnosť bude už čoskoro zháňať prvých zamestnancov.

„Onedlho budeme potrebovať posily pre nové distribučné centrum siete Biedronka, ktoré rastie pri Trnave. V najbližšej vlne budeme hľadať adminov pre základné skladové procesy, ako príjem tovaru, picking, vratky, kontrola zásob, nakládky a transport,“ uviedol.

Svoju prvú pobočku na Slovensku by mal poľský reťazec otvoriť už tento rok. Biedronka dokonca spustila aj tvrdú kampaň voči populárnemu Lidlu.

Prvé pobočky by mala Biedronka otvoriť v najväčších slovenských mestách, ako sú Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Trnava a Žilina. Nie je však ešte známe, na ktorých konkrétnych pozemkoch to bude. Je teda otázkou, či sa Biedronka v budúcnosti rozšíri aj do menších obcí.



Portugalská spoločnosť Jeronimo Martins Slovensko, s. r. o., si nedávno zaregistrovala slovenskú doménu biedronka.sk. Je teda viac než isté, že u nás bude obchodovať pod osvedčeným poľským názvom a uprednostní ho pred slovenskou verziou Lienka. V Poľsku má už viac ako 3-tisíc predajní.