VIDEO: Dekan košickej univerzity ukradol z kaviarne obraz. Tvrdí, že to bola stávka

Majitelia si celú krádež natočili na video.

Dekan košickej fakulty umení Tibor Uhrín ukradol v kaviarni drahý obraz. Majitelia na neho podali trestné oznámenie. Video z krádeže zverejnil podnik na sociálnej sieti. Uhrín tvrdil, že išlo iba o stávku. Majiteľov jeho vyjadrenie nahnevalo, ale trestné oznámenie nakoniec stiahli, informuje Korzár.

„Niektorí z vás boli možno konfrontovaní s nedávnym virálnym videom na sociálnej sieti, ktoré súviselo s mojou osobou. Týmto by som rád objasnil, že išlo o happening s fiktívnym konceptom, ktorý nemal nič spoločné s reálnym deliktom. V každom prípade vás chcem uistiť, že nie je dôvod sa znepokojovať. Považoval som za dôležité, aby ste boli o tejto skutočnosti informovaní,“ napísal Uhrín v stanovisku študentom.

Majitelia kaviarne tvrdia, že sa dekan tvári, akoby krádež zinscenoval spoločne s nimi. Mal by sa podľa nich poriadne ospravedlniť. Dekan sa vyjadril, že netuší o aký drahý obraz išlo a podotkol, že nikto neutrpel ujmu. Zároveň dodal, že sa prípad prehnane dezinterpretuje.

„Jedno bláznovstvo, ktorá sa podarilo, tak viete, čo človek má niekedy chuť urobiť, niečo také iracionálne. Nie každý, samozrejme. No, mne sa to podarilo v pondelok, jasné, že to ľutujem a nerobí mi to dobre,“ povedal Uhrín pre Refresher.

Potvrdil aj to, že sa chce dnes spojiť s rektorom univerzity, požiadať o stretnutie a celý prípad vyriešiť. „Nie som lotor ani delikvent, ktorý by utekal pred zodpovednosťou,“ dodal dekan.