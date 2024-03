RTVS obviňuje vládu. Tvrdí, že chce politicky ovládnuť verejnoprávne médiá a účelovo zasahovať do nestrannosti

RTVS vidí za návrhom zmien snahu o účelové ovládnutie verejnoprávnych médií.

RTVS vyjadrila znepokojenie nad novým návrhom zákona o STaR (Slovenská televízia a rozhlas) a tvrdí, že vláda chce politicky ovládnuť RTVS.

„RTVS so znepokojením sleduje snahy súčasnej vládnej koalície o účelové ovládnutie verejnoprávnych médií s cieľom zmocniť sa ich, podriadiť ich silnej politickej moci a získať nad nimi kontrolu,“ napísali v tlačovej správe.

Telerozhlas odmieta zdôvodnenie, že zmeny sú potrebné pre jej zaujatosť a neobjektívnosť spravodajstva. „Predložená dôvodová správa k návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase uvádza zavádzajúce a neobjektívne informácie, ktoré účelovo skresľujú plnenie verejnoprávnej funkcie RTVS, predovšetkým v oblasti jej nestrannosti, objektivity a vyváženého spravodajstva,“ poznamenal. Ministerstvo kultúry podľa inštitúcie dosiaľ neuviedlo žiadne konkrétne výhrady podložené dôkazmi o tom, že by si RTVS neplnila svoje zákonné povinnosti.

RTVS chce vraj zasahovať do nezávislosti média

Za účelový považuje RTVS aj návrh na zmenu voľby riaditeľa. Skritizovala aj zámer zriadiť programovú radu, ktorá má dohliadať na dodržiavanie verejnoprávneho charakteru vysielania. Považuje to za zásah do fungovania a nezávislosti verejnoprávneho média. „Odmietam tvrdenia, že pôvodná tvorba RTVS je nedostatočná,“ poznamenal šéf RTVS Ľuboš Machaj, ktorého po schválení zákona odvolajú. Telerozhlas upozornil aj na to, že návrh sa nekonzultoval s nikým z manažmentu inštitúcie.