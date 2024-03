Európska komisia sleduje kroky Ficovej vlády zamerané na médiá. Podpredsedníčka EK sa chce rozprávať so Šimkovičovou

EK sa obáva zásahov zo strany slovenskej vlády.

Európska komisia pozorne sleduje kroky slovenskej vlády v oblasti médií. Uviedla to v stredu podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová. Európsky parlament v stredu tiež schválil nové predpisy na ochranu novinárov a médií v krajinách EÚ pred politickými a ekonomickými zásahmi.

Útlak verejnoprávnych médií na Slovensku

Jourová v rozhovore pre slovenské a české médiá upozornila, že v mene exekutívy EÚ sleduje plány na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Uviedla, že ide o začiatok procesu a chce si návrh podrobne preštudovať. Ak sa navrhované zmeny podľa nej uskutočnia, tak bude možné hovoriť o konci nezávislého spravodajstva verejnoprávnych médií na Slovensku a o politickej kontrole.



„Nebezpečenstvo vidím v tom, či programová rada alebo rada pre televíziu a rozhlas bude vyložene pod kontrolou straníckych orgánov, vlády a väčšiny v parlamente. Tak to nemá byť. My aj cez európsky mediálny zákon chceme práve to, aby verejnoprávne médiá zostali verejnoprávnymi,“ vysvetlila.

Chce sa rozprávať s ministerkou Šimkovičovou

Podľa jej slov sa eurokomisia vždy, keď chce zvrátiť nejaký nepriaznivý stav v členských štátoch, pokúša o dialóg. O ten sa bude pokúšať aj s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou, ktorú zatiaľ ešte neoslovila. „Stojím o rozhovor s pani Šimkovičovou. Budem to ponúkať, musíme o týchto veciach hovoriť,“ dodala.



V tejto súvislosti upozornila, že v polovici mája bude v Úradnom vestníku EÚ zapísaný európsky zákon o slobodných médiách, proti ktorému by členské štáty nemali podnikať žiadne „zásadné kroky“. Podľa Súdneho dvora EÚ by už v tejto fáze vlády mali brať novú legislatívu vážne a nekonať proti nej.

„Mám v rukách zákon, ktorý je na začiatku svojho pôsobenia, a chcem apelovať aj prostredníctvom médií, aby sa na Slovensku toto nestalo. V každej krajine by mali fungovať nezávislé komerčné médiá, aby bola zaistená pluralita, ale v každej krajine by malo fungovať aj to, čomu hovorím národné mediálne striebro. Niečo, na čo politika nemá dosah, čo je vysoko profesionálne a nezávislé a že to nebude stranícka propaganda,“ opísala situáciu.