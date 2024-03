VIDEO: Česi sú podporovateľmi „hitlerošov“. Harabin tvrdí, že v prípade výhry vo voľbách pôjde najprv do Moskvy

Harabin by chcel rozvíjať spoluprácu s Ruskom.

Prezidentský kandidát Štefan Harabin povedal, že jeho prvá cesta po zvolení do funkcie by bola do Moskvy a nie do Česka, ako je zvykom. O našich susedoch povedal, že sú to len podporovatelia „hitlerošov a fašistov“.

„Prvá cesta by bola do Ruska, pretože nepôjdem do Česka, pokiaľ by som vyhral voľby, k tým podporovateľom hitlerošov a fašistov,“ vyhlásil Harabin na zraze svojich podporovateľov vo Zvolene.

Harabin tvrdí, že nie je milovníkom Ruska, no vie, čo je dobré pre Slovákov. Bývalý predseda Najvyššieho súdu SR chce vraj normalizovať vzťahy s Ruskom v záujme dodávania lacných surovín. Slovákom pripomenul, že je to pre dobro zvyšovania životnej úrovne obyvateľov.

Český portál Novinky.cz informuje, že mu počas zrazu, na ktorom hovoril o „fašistickej Ukrajine“, niekoľkokrát zazvonil telefón a ozvala sa ruská melódia Davaj, nalivaj.