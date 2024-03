Zrušené detské ambulancie nahradí iná služba. Dolinková informovala o možných úpravách pohotovostí

Ministerstvo zdravotníctva avizuje ďalšie rokovania k úprave siete detských ambulantných pohotovostí.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková chce o rušení detských ambulantných pohotovostí (zoznam nájdeš tu) naďalej rokovať aj so samosprávou. Dolinková pripustila možné zriadenie doplnkových bodov. Rokovať by mali takisto o skrátení ordinačných hodín pohotovostí.

„V dohľadnej dobe, možno po Veľkej noci alebo v lehote niekoľkých týždňov, budeme iniciovať opakované stretnutie so zástupcami nielen Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ale aj 15 primátormi miest, kde by mali byť zrušené pevné body ambulantnej pohotovostnej služby, a zároveň aj so zástupcami samosprávnych krajov,“ poznamenala šéfka rezortu. Ministerstvo bude podľa nej hľadať riešenia, ako zachovať kontinuitu a dostupnosť ambulantnej pohotovostnej služby takzvanými doplnkovými bodmi.

Zriadenie doplnkových bodov s kratšími ordinačnými hodinami v lokalitách, kde majú ambulantné pohotovosti zaniknúť, by za kompromis považoval aj predseda ZMOS Jozef Božik. „Je to istá cesta, akým spôsobom vyjsť v ústrety jednak tomu, že pediatrov je menej, a tomu, aby sme aj my v jednotlivých lokalitách vedeli zabezpečiť aj tú pohotovostnú službu, najmä počas víkendov alebo popoludní v čase možnože do 17.00 alebo 18.00 h,“ dodal.

Rokovať budú o skrátení ordinačných hodín

Ministerka zároveň potvrdila, že rokovať sa má aj o skrátení ordinačných hodín v ambulantných pohotovostiach. „Pokiaľ nájdeme podporu a budeme rokovať aj s nemocnicami, tak ja si viem predstaviť, že predložíme návrh na skrátenie ordinačných hodín ambulantnej pohotovostnej služby do 20.00 h,“ podotkla. V prípade, že by k skráteniu došlo, chce predstaviť riešenie, aby neprišlo k preťaženiu urgentov v nemocniciach. Odmietla však zvýšenie poplatkov.