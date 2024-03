Vláda plánuje pomôcť rodinám. Niektoré z nich budú mať nárok na dvojnásobný príspevok

O zmenách informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

Zvýšenie príplatku k príspevku na opatrovanie detí, pomoc s financovaním odľahčovacej služby, rozšírenie projektu rodinných poradní a posilnenie včasnej intervencie pre rodičov s najmenšími deťmi. Tieto riešenia by mali čo najskôr pomôcť rodičom zdravotne znevýhodnených detí. Vo štvrtok o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.



„Po prvé zvyšujeme príplatok k príspevku na opatrovanie detí zo 100 eur na 200 eur, teda zdvojnásobujeme tento príplatok. Druhá dôležitá vec, ktorú chceme oznámiť, je, že MPSVR cez eurofondový projekt pomôže financovať odľahčovaciu službu,“ priblížil minister práce.



V prípade pobytovej odľahčovacej služby sa prefinancuje 30 kalendárnych dní, počas ktorých môžu rodičia umiestniť svoje dieťa do pobytového zariadenia a odľahčiť tak svoju životnú situáciu.

Z eurofondov sa podporí aj domáca a ambulantná forma tejto služby, a to v rozsahu 20 hodín za 30 dní, vyčíslil Tomáš. „Odľahčovacia služba je v kompetencii miest a obcí, ale mestá a obce sa boria s nedostatkom prostriedkov aj personálu na to, aby túto službu efektívne poskytovali,“ vysvetlil.

Projekt rodinných poradní

Tretie konkrétne opatrenie, ktoré má pomôcť rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi, je už skôr predstavený projekt rodinných poradní. V súčasnosti pilotne funguje päť takýchto poradní, do konca budúceho roka by ich malo byť 46 po celom Slovensku. „Poskytovať sa v nich bude predovšetkým psychologické poradenstvo, ale aj sociálne a právne poradenstvo,“ priblížil minister.



Štvrtý bod, na ktorom sa zhodli účastníci okrúhleho stola, je cez eurofondový projekt posilniť včasnú intervenciu pre rodičov s deťmi od 0 do 7 rokov. „Je to naozaj veľmi ťažký začiatok pre takýchto rodičov, keď majú ťažko zdravotne postihnuté dieťa. Tento eurofondový projekt ideme využiť na to, aby sme zvýšili počet pracovníkov včasnej intervencie, aby sme mohli čo najviac rodín pokryť touto včasnou intervenciou,“ zhodnotil Tomáš.



Projekty aj potrebné legislatívne zmeny sa podľa neho spustia tak rýchlo, ako to pôjde. Všetky opatrenia budú pritom platiť do 1. januára 2026, kedy má byť spustená komplexná reforma v sociálnych službách. Jej súčasťou bude aj riešenie problému rodín s ťažko zdravotne postihnutými deťmi, avizoval minister.