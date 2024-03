Bratislavu čaká veľká zmena v parkovacej politike. Prvé kroky spravia už o pár dní

Mesto zjednotí časy regulácie v zónach PAAS, prvou bude Tehelné pole.

Bratislava zjednotí časy v zónach Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS). Prvou zónou, v ktorej plánujú zmeny, je Tehelné pole v Novom Meste. Od pondelka 25. marca začne platiť nový čas regulácie od 8.00 do 24.00 h, a to od pondelka do nedele. Zadarmo tam môžu vodiči parkovať iba od polnoci do 8.00 h.

Podobné zmeny mesto plánuje aj v Ružinove v lokalite Nivy. Tam zjednotia časy v zónach v širšom centre, kde je nápor na parkovacie kapacity väčší aj počas dňa. Rovnako tak zjednotia časy vo všetkých zónach, kde je vysoká občianska vybavenosť, inštitúcie či firmy.

Parkovanie zjednotia aj v zónach s občianskou vybavenosťou aj v obytnej zóne

V zónach, kde je primárne obytná funkcia a občianska vybavenosť, inštitúcie či firmy v menšej miere, bude čas regulácie parkovania počas pracovných dní od 12.00 do 24.00 h. Tento čas regulácie majú napríklad lokality Dvory IV, V a VI v Petržalke, lokalita Biely kríž v Novom Meste či Štrkovec v Ružinove. Avizovaný je aj pre Krasňany v Rači.

V zónach s takmer výhradne obytnou funkciou bude čas regulácie parkovania od 14.00 do 24.00 h, napríklad v pripravovanej zóne v Karlovej Vsi či Dúbravke.

Obyvatelia s trvalým pobytom kdekoľvek v Bratislave môžu aj naďalej využívať bonusovú kartu. S ňou môžu parkovať bezplatne dve hodiny každý deň vo väčšine zón.