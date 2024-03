Pellegrini a Korčok sa dohadujú na Facebooku. „Zrazu debatovať netreba?“ pýta sa Pellegrini

Peter Pellegrini vo svojom statuse obvinil Ivana Korčoka. Tvrdí, že Korčok pozvanie do diskusie sám odmietol.

Peter Pellegrini vo svojom statuse píše, že Ivan Korčok odmietol spoločnú diskusiu v televízii. Pýta sa ho, či „zrazu netreba debatovať“.

„Zajtra som mal absolvovať prvý duel s Ivanom Korčokom pred druhým kolom prezidentských volieb. Potvrdil som svoju účasť a chystal som sa na debatu. Večer ma však z televízie informovali, že pán Korčok účasť zrušil,“ píše Pellegrini.

Ivan Korčok sa ohradil v komentári pod príspevkom, v ktorom zároveň tvrdí, že ponuku diskutovať dostal deň pred samotnou debatou. Súčasne dodáva, že Pellegrini vedel o jeho vopred avizovanom programe v Prešove, na Spiši a v Banskej Bystrici.

„Aby to bolo ešte vtipnejšie, vy ste dnes odmietli debatu v Slovenskom rozhlase, tiež tento týždeň. Pán Pellegrini, trápny pokus. Zachovajte pokoj,“ píše Korčok v komentári. Pellegrini mu na to odkázal, že mohli mať diskusiu v Banskej Bystrici, za ktorú by nevyberali od ľudí vstupné.