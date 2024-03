Banskobystričania sa dočkajú vyriešenia jedného z najväčších dopravných problémov. NDS podpísala dôležitú zmluvu

Obyvatelia Banskej Bystrice a širokého okolia na výstavbu čakali už veľmi dlho.

Národná diaľničná spoločnosť ukončila všetky potrebné prípravy potrebné na spustenie výstavby úseku R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, prvá etapa. Viac ako trojkilometrový úsek už v rámci prvej etapy pomôže riešiť komplikovanú dopravnú situáciu, ktorá vzniká najmä pri mestskej časti Šalková, informuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na svojom webe.

Pre širšie okolie je najdôležitejšie vybudovanie nového mostu cez Hron. Ten nahradí súčasný most, ktorý je na hranici životnosti. „Týmto úsekom sa splatí veľký dlh obyvateľom Banskej Bystrice a širokého okolia, ktorí na výstavbu čakajú už veľmi dlho,“ uviedol investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Július Mihálik.

Čo všetko sa zmení?

V rámci trojkilometrového úseku NDS celkovo ráta s piatimi mostami. Do výstavby je zahrnutá aj križovatka Šalková. Nová trasa sa zo západnej strany prepojí s predchádzajúcim úsekom rýchlostnej cesty R1 Pribina Banská Bystrica – severný obchvat.

„Nový úsek významne odbremení vodičov pri ranných a poobedňajších špičkách. Práve vtedy sa pri vstupe do Banskej Bystrice tvoria kolóny najmä od Brezna. Vyslovene o päť minút dvanásť sa rieši aj nový most cez Hron. Aktuálny je v zlom stavebno-technickom stave a v prípade jeho odstavenia, by sa výrazne zhoršila dopravná situácia pre celý širší región,“ hovorí Mihálik.