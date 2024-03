Putin podpísal dôležitý dokument. Na jar odvedie do armády 150-tisíc mladých mužov

Ročnú službu v armáde sú v Rusku povinní absolvovať všetci muži.

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal výnos o jarnom odvode do armády. Odvody potrvajú od 1. apríla do 15. júla. Do povinnej vojenskej služby by malo nastúpiť 150 000 ľudí.

Príslušný dokument bol zverejnený na oficiálnom webovom portáli štátnej správy.



Ročnú službu v armáde - alebo ekvivalentný výcvik počas vysokoškolského vzdelávania od veku 18 rokov - sú v Rusku povinní absolvovať všetci muži.

Od 1. januára - podľa nových pravidiel - podliehajú brannej povinnosti osoby vo veku od 18 do 30 rokov. Predtým bola horná hranica odvodového veku 27 rokov. Muži, ktorí dovŕšili 27. rok života do 31. decembra minulého roka, už do armády odvedení nebudú.

Branci a vojna

Branci nemôžu byť nasadení do bojov mimo Ruska a boli vyňatí aj z tzv. čiastočnej mobilizácie, ktorá bola vyhlásená v roku 2022 a vďaka ktorej armáda získala ako posilu najmenej 300 000 mužov s predchádzajúcim vojenským výcvikom.



Generálny štáb ruských ozbrojených síl pred časom vydal uistenie, že branci nebudú odvelení do bojov na Ukrajine, kde ruská armáda od 24. februára 2022 vedie plnoformátovú vojnu. Krátko po rozpútaní vojny Ruskom sa totiž stalo, že do bojov na Ukrajine boli nasadení aj niektorí branci bez potrebného výcviku. Armáda následne deklarovala, že títo mladíci boli na front vyslaní údajne omylom.



Podľa oficiálnych údajov na jeseň minulého roku bolo do armády odvedených 130 000 mužov. Vlani na jar ich Rusko plánovalo odviesť 147 000.