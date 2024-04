Rusko verbuje do vojny mužov z Nepálu a Indie. Prídu o peniaze a skončia bojovať na Ukrajine

Mužov lákajú na falošné pracovné ponuky.

Článok je preloženou a upravenou verziou textu partnerskej redakcie Babel , pôvodne bol publikovaný v angličtine a ukrajinčine. Preklad podporila medzinárodná sieť žurnalistiky bojujúca proti dezinformáciám Science+, za ktorou stojí nezisková organizácia Free Press for Eastern Europe.

Rusko verbuje mužov z Ázie a Afriky takmer od začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu. Zvyčajne však nejde o profesionálnych vojakov, ale o námezdných pracovníkov. Sľubujú im vysoký plat, ruské občianstvo už za rok služby, prácu v Moskve alebo okolí. Podvodom ich nalákajú do Ruska a zoberú im dokumenty. Potom ich pošlú do vojnovej zóny ako potravu pre delá. V ruskej armáde sa tak ocitli muži z Nepálu, Indie, zo Somálska a z mnohých ďalších krajín.

Falošné obvinenia

Niektorých cudzincov obvinia z trestných činov a potom ich z väzenia pošlú do armády s prísľubom odpustenia trestu.

Napríklad jeden z najlepších študentov Zambie Lemekani Nyirenda získal vládne štipendium na štúdium v Rusku. Neskôr ho zatkli v Moskve za pašovanie drog. V auguste 2022 sa pripojil k Wagnerovej skupine a 22. septembra 2022 bol zabitý počas útoku na ukrajinské pozície. Rusko zatajuje počet a mená mŕtvych, takže ich rodiny nedostanú ani telá, aby ich mohli pochovať.

Propagátori na sociálnych sieťach

Propagátori a ľudia, ktorí sa starajú o nábor, pôsobia na sociálnych sieťach. Napríklad indický bloger Faisal Khan, ktorý má Youtube kanál Baba Vlogs s viac ako 300 000 odberateľmi.

V jednom zo svojich videí propagoval prácu vojenského asistenta v Rusku. Khan uviedol, že na tejto pozícii budú mať platení zamestnanci záruku, že budú v úzadí a v bezpečí, dostanú vysoký plat a povolenie na pobyt v Rusku.

Britským novinárom priznal, že do Ruska poslal 26 Indov a až neskôr si uvedomil, že ruský sprostredkovateľ ho „zavádzal o povahe práce“. Záujemcovia sa zoznámia s agentmi cez internet, zaplatia im vysoký poplatok a kúpia si letenky na drahý let. Takto sa im nahromadia dlhy vo výške tisícov dolárov.

Pracovníci zaobstarávajúci nábor ústne garantujú bezpečnosť, takže cudzinci, ktorí už prišli o veľkú sumu peňazí, súhlasia s podpísaním zmluvy. A tým, ktorí stále odmietajú, odoberú pas a prinútia ich zmluvu podpísať. Cudzinci, ktorí neovládajú ruský jazyk, až neskôr zistia, že sa prihlásili na ročnú službu v ozbrojených silách. Jediný spôsob, ako sa jej vyhnúť, je väzenie.

Namiesto práce v Nemecku výcvikový tábor

Niektorí pracovníci sa podvodom dostanú do Moskvy. Napríklad Nepálec Nandaram Poon reagoval na voľné pracovné miesto v Nemecku a odletel do Ruska na tranzitnú zastávku. Na letisku ho zadržali a odviezli do vojenského výcvikového tábora, kde ho učili používať zbrane. Potom ho poslali na front.

Sprievodca podvodník

Aj bieloruskí pohraniční pracovníci pôsobia v oblasti náboru ľudí, ale zameriavajú sa skôr na turistov. Takto napríklad zadržali a odovzdali Rusom skupinu Indov, ktorí oslavovali Nový rok v Rusku a potom sa pokúsili prekročiť hranice s Bieloruskom. Podľa cudzincov im ich sprievodca navrhol, aby išli do susednej krajiny. Keď ich zastavili, pretože nemali víza, sľúbil, že všetko napraví, zobral ďalšie peniaze a zmizol. Mladých mužov prinútili podpísať zmluvy a poslali ich do bojov na Ukrajinu.

V podobnej situácii sa ocitol aj Ind Gurpreet Singh, ktorý oslavoval Nový rok v Rusku a potom sa snažil dostať do Bieloruska bez víza. Rusi mu pohrozili desiatimi rokmi väzenia, zobrali mu telefón, osobné veci a zavreli ho na samotku.

Po niekoľkých hodinách mu umožnili telefonovať s tlmočníkom. Ten Singhovi vysvetlil, že by mal vstúpiť do ruskej armády, aby „nehnil vo väzení“. Prisľúbili mu prácu v Moskve s platom stotisíc rubľov, ale o dva dni ho poslali na vojenský výcvik a potom na front.

Obchod s Nepálcami

Nie je známe, koľko cudzincov sa zúčastňuje vo vojne na strane Ruska. Nepálska vláda sa domnieva, že na fronte je viac ako dvesto jej občanov. Miestne médiá píšu, že vláda tento počet výrazne podceňuje, pretože na Ukrajine môže byť najmenej päťtisíc občanov Nepálu. Podľa oficiálnych údajov zahynulo vo vojne dvanásť Nepálcov, piatich zajali. Nie je však známe, koľko z nich sa stratilo alebo zostalo ležať na bojisku.

Telá mŕtvych sa nevracajú, takže rodiny nemôžu svojich príbuzných spopolniť. Podľa zvyku musia telo spáliť na brehu rieky a hodiť do nej popol, aby sa duša mohla oslobodiť a znovuzrodiť. Bez nádeje na návrat mŕtvych mužov tak Nepálci zapaľujú prázdne ohne. Podľa hovorcu nepálskeho ministerstva zahraničných vecí Amrita Bahadura Raia požiadalo už 245 rodín o to, aby zachránili ich príbuzných z ruskej armády.

V januári 2024 minister zahraničných vecí Narayan Kaji Shrestha vyzval Rusko, aby zastavilo nábor Nepálcov do armády. Nepálska vláda zároveň zakázala svojim občanom cestovať do Ruska alebo na Ukrajinu s cieľom zarobiť si peniaze. Niekoľko agentov, ktorí prevážali mužov do vojny, bolo zatknutých.

V jednej z týchto skupín pracovalo dvanásť mužov poverených náborom, ktorým sa podarilo prepraviť približne dvesto mužov, pričom každý z nich predtým zaplatil deväťtisíc dolárov za turistické víza. Ilegálne siete obchodníkov s ľuďmi je však ťažké eliminovať, takže prílev Nepálcov a iných cudzincov do rusko-ukrajinskej vojny sa pravdepodobne nezastaví.