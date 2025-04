Zbraň dokončili o sedem mesiacov skôr.

Vedecko-výskumné laboratóriá v USA, Sandia National Laboratories (SNL), predstavili novú gravitačnú jadrovú zbraň USA s názvom B61-13.

Zbraň je podľa správy 24-krát silnejšia ako atómová bomba, ktorú Američania zhodili na japonskú Hirošimu v roku 1945.

Jadrovú zbraň dokončili o sedem mesiacov skôr. Dôvodom bola kritická výzva a naliehavá potreba nového jadrového odstrašujúceho prostriedku.

Gravitačné bomby sa zaobídu bez navádzania. Po zhodení z lietadla sa o nich „postará“ gravitácia. Ničivú zbraň začala pripravovať v roku 2023 administratíva prezidenta Joea Bidena. Dôvodom boli obavy z ruskej invázie na Ukrajinu. Vývoj bomby stál Ameriku 92 miliónov dolárov.

Pokiaľ by bombu zhodili nad Pekingom a nastavili na nej maximálnu silu výbuchu, po stretnutí so zemou by spôsobila 800-tisíc mŕtvych a dva milióny zranených. Výbuch by zdemoloval všetko v okruhu jedného kilometra. Ľudia, ktorí by sa nachádzali v okruhu troch kilometrov, by trpeli vysokou úrovňou radiácie, ktorá by ich zabila do jedného mesiaca.

