Počet obetí tragédie v nočnom klube v Dominikánskej republike stúpol na 218. Medzi obeťami sú aj známe osobnosti

Počet obetí utorňajšieho zrútenia strechy v nočnom klube Jet Set v hlavnom meste Dominikánskej republiky stúpol na 218 mŕtvych. Medzi obeťami sú aj viaceré známe osobnosti vrátane profesionálnych športovcov či dominikánskeho speváka žánru merengue Rubbyho Péreza, ktorý v klube krátko pred tragédiou vystupoval, píšu agentúry AP a AFP.



„Počet obetí sa dnes ráno zvýšil na 218,“ povedal Juan Manuel Méndez, šéf zasahujúcich záchranárov. Na mieste pokračujú v pátraní po preživších. „Dokým budú evidovať nezvestných, budeme tu,“ dodal. Méndez okrem toho priblížil, že záchranárom sa spod trosiek podarilo vyslobodiť 189 ľudí, ktorí prežili. V stredu večer vylúčili, že by sa na mieste mohli nachádzať nejakí ďalší preživší, a pátraciu akciu následne - po takmer dvoch dňoch - ukončili.



Miestnym záchranárom prišli v stredu ráno miestneho času pomôcť aj kolegovia z Portorika a Izraela.

At least 66 people including a former baseball player killed after the roof of a nightclub collapsed in the Dominican Republic.



More than 155 people have been transferred to hospitals so far. pic.twitter.com/EsW5GPsTU4