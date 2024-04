Danko chce po prezidentských voľbách rokovať. Tvrdí, že bez SNS by Fico nebol premiérom a Pellegrini prezidentom

Andrej Danko na tlačovej konferencii oznámil, že chce vo vláde rokovať. Povedal však aj to, že rešpektuje koaličnú zmluvu.

Andrej Danko na tlačovej konferencii vyhlásil, že chce po zvolení Petra Pellegriniho za prezidenta otvoriť tému toho, ako bude trojkoalícia naďalej fungovať. Podľa neho sa výrazne mení koaličná matematika.

„Je už v rukách nového prezidenta, ako rozloží svoju pozíciu, ako sa bude správať v koaličnej rade a kto ho nahradí. My budeme rešpektovať snem Hlasu a koaličnú zmluvu. Sme však pripravení rokovať o podmienkach o fungovaní koalície, pretože sa zásadne mení politická mapa,“ povedal Danko.

Danko ďalej tvrdí, že napriek tomu, že sa v koalícii mnohokrát rozchádza s názormi koaličných partnerov, vláda bude stabilná a naďalej bude plniť program vlády. Danko tiež očakáva, že parlament čoskoro zmení rokovací poriadok.

Napriek tomu poslal premiérovi aj novozvolenému prezidentovi jasný odkaz. „Bez spojenia národných síl by Robert Fico nebol premiérom a Peter Pellegrini by bez SNS nebol prezidentom,“ vysvetlil Danko a dodal, že SNS urobila všetko pre to, aby vláda Roberta Fica vznikla.

Hlas sa žiadneho kresla nevzdá

Peter Pellegrini povedal včera 7. apríla v RTVS, že nepredpokladá po volebnom úspechu otváranie koaličnej zmluvy. Vládne strany by si mali ponechať svoje ministerské kreslá. Vyplýva to z vyjadrenia Pellegriniho.

„Voľbou prezidenta sa nič nemení na rozložení síl a vládna koalícia je stabilná, len keď má väčšinu troch poslaneckých klubov, ktoré majú presne podelené jednotlivé rezorty,“ povedal Pellegrini.