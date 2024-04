V trenčianskej nemocnici zdravotná sestra podávala pacientom zvyšky opiátov. Tri ženy skončili na ARO, jedna je v kóme

Prípad už vyšetruje polícia.

Zdravotná sestra z oddelenia anestéziológie v Trenčíne odkladala nespotrebované opiáty a podávala ich pacientom. Svojím činom tak ohrozila mnohých ľudí. Polícia už začala trestné stíhanie vo veci zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov a ich držania a obchodovania s nimi, informuje portál tvnoviny.sk.





Po podaní nespotrebovaných opiátov skončili tri pacientky na ARO, jedna zo žien je v kóme. Anestéziológ Jakub Hložník tvrdí, že zvyšky anestetík sa už pacientom nemôžu podávať. „Hneď sa to musí použiť. Nesmie sa to prenášať, otvorené už vôbec nie. Ani by sa to nemalo prenášať od pacienta k pacientovi. Na jedného pacienta jednu ampulku,“ hovorí Hložník.

Problém s miznúcimi opiátmi si všimli už v decembri. Ampulky našli v skrinke zdravotnej sestry. Nie je isté, ako dlho anestetiká kradla a podávala ich pacientom. Portál informuje, že ženu už v minulosti vyhodili za podobný čin z ilavskej nemocnice.