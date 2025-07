V roku 2023 ho Zuzana Čaputová za tieto výroky odmietla vymenovať za ministra životného prostredia.

Súčasný minister športu Rudolf Huliak musí ochranárovi Mariánovi Hletkovi zaplatiť nemajetkovú ujmu 7500 eur a doručiť mu vlastnoručne podpísané ospravedlnenie. Rozhodol o tom Okresný súd vo Zvolene.

Dôvodom sú viaceré Huliakove agresívne výroky z minulosti, v ktorých Hletku obviňoval zo smrti bieloruskej turistky zabitej medveďom, nazýval ho darmožráčom, parazitom na eurofondoch a tvrdil, že manipuluje štatistiky o počte medveďov. Hletkov advokát Michal Kiča uviedol, že Huliak svoje tvrdenia nedokázal a súd ich označil za nepravdivé.

Výroky voči ochranárom boli aj dôvodom, prečo ho prezidentka Čaputová odmietla po voľbách 2023 vymenovať za ministra životného prostredia. Do funkcie ministra športu sa dostal až v roku 2025 po koaličnej kríze, už za prezidenta Pellegriniho.

Kontroverzný bol aj jeho výrok z videa, v ktorom Huliak povedal „prostred futbalového zápasu by [ľudia] vypratali štadión cez prestávku, postavili by tam kôl a takéhoto človeka by obesili, doslovne a do písmena obesili,“ opisuje, ako by si to predstavoval, a potom ešte pridáva ďalšie detaily. „Potom by pohrabličkovali, tú mŕtvolu by niekde rozprášili v mori a pokračoval by futbalový zápas ďalej s dobrým pocitom, že sa zbavili darmožráča.“