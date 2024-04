Grécko ponúka bezplatnú dovolenku až 25-tisíc ľuďom, ktorí museli opustiť ostrov pre minuloročné masívne požiare

Gréci ponúkajú elektronickú poukážku v hodnote 500 eur, ktorá je určená na pokrytie nákladov za týždenný pobyt.

Minuloročné masívne požiare na gréckom Rodose pokazili letnú dovolenku viacerým návštevníkom ostrova. Až 25 000 ľudí má nárok na elektronickú poukážku v hodnote 500 eur, ktorá je určená na pokrytie nákladov za týždenný pobyt, informuje The Guardian.

Dovolenkári si poukážku môžu uplatniť do 31. mája alebo od 1. októbra do 15. novembra. Kupón si tak uplatnia iba mimo letnej sezóny. Do programu sa zapísalo už 5 000 ľudí. Voucher môžu využiť len v hoteloch. Ubytovanie prostredníctvom Airbnb sa na poukážku nevzťahuje.

„Gréci a grécke hotely toto avizovali už vlani tesne po tých požiaroch. Hovorili, že chcú takýmto spôsobom odškodniť turistov, ktorých sa to priamo dotklo tak, že museli byť evakuovaní alebo že prišli o časť svojej dovolenky. Už vtedy sa však dohodli, že budú kontaktovať priamo klientov a že do tohto procesu nebudú zatiaľ zakomponované cestovné kancelárie,“ povedal Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA).





Pokiaľ si sa počas masívnych požiarov nachádzal na ostrove Rodos a máš nárok na elektronickú poukážku v hodnote 500 eur, tak sa môžeš zaregistrovať na tomto linku.