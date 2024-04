Ficova vláda dostala ostrý list z Bruselu. 6 miliárd z eurofondov pre Slovensko je vo vážnom ohrození

Slovensko môže prísť o viac ako 6 miliárd eur.

Európska komisia poslala vicepremiérovi zodpovednému za plán obnovy Petrovi Kmecovi (Hlas) list, v ktorom žiada vysvetlenie dôvodov zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a odstavenie viacerých prokurátorov. V liste sa pýta aj na politické kauzy, informuje Denník N.

Komisia sa zaujíma aj o záruky, že prokurátorom z ÚŠP zostanú prípady, ktorými sa zaoberali. Slovensku pohrozila, že zastaví tok peňazí, ktoré čerpáme z plánu obnovy, pretože vláda nevie vysvetliť spomínané kroky. Dohromady má ísť o viac ako 6 miliárd eur.

Kmec zatiaľ na list neodpovedal. Podľa informácií dostal termín do 10. apríla, no podľa jeho hovorkyne sa tento dátum predĺžil do 19. apríla. Dôvodom je aj rozsah požadovaných štatistických informácií.