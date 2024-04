Igelitku s 8 tisícmi hodila podvodníkom ku košu. Seniorku z Prešova okradli lacným trikom

Podvodníci prišli s novou metódou a seniorku strašili vymyslenými ukrajinskými zlodejmi.

Podvodníci sa vydávali za kriminálnu políciu a seniorku okradli o viac ako 8-tisíc eur. Prešovská polícia na Facebooku informovala, že začala trestné stíhanie pre zločin podvodu.

V stredu 10. apríla dopoludnia kontaktovala neznáma žena dôchodkyňu a varovala ju pred Ukrajincami, ktorí ju chcú okradnúť. Seniorke tvrdila, že ju majú na zozname a plánujú prísť k nej domov.

„Aby o svoje peniaze a cennosti neprišla, má všetko vložiť do igelitky a tú dať do smetnej nádoby pred domom. Ďalej má počkať, kým si po veci prídu policajti, ktorí ich bezpečne uložia. Seniorka tak v obave urobila a hotovosť, ako aj šperky vložila do tašky a postupovala podľa pokynov neznámej ženy,“ opísala podvod polícia na sociálnej sieti.