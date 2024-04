SaS navrhuje zníženie spotrebnej dane. Cena benzínu by klesla aj o 20 centov

SaS predstavila 3 návrhy, ktoré by viedli k zníženiu ceny benzínu.

Poslanec Marián Viskupič navrhuje znížiť spotrebnú daň. Cena benzínu by tak klesla aj o 20 centov. Vláde navrhol 3 možnosti.

Prvou by malo byť zníženie spotrebnej dane z benzínu.

Ďalším riešením by mohlo byť dočasné zníženie DPH či zníženie alebo zrušenie mimoriadnej dane z ruskej ropy, ktorá je vo výške 70 %, čo ceny palív zvyšuje.

Peniaze, o ktoré by štát prišiel znížením spotrebnej dane, by podľa SaS vedel kompenzovať napríklad zrušením „neviditeľného ministerstva športu“ alebo by mohol „spraviť z MIRRI opäť úrad podpredsedu vlády a ušetriť na jeho chode a hlavne pritiahnuť investorov“.





Ceny benzínov v 14. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahli najvyššie hodnoty od konca septembra 2023 a blížia sa k minuloročným maximám. Benzín natural 98 sa predával za priemernú cenu 1,895 eura a benzín natural 95 za 1,680 eura za liter. Obidva za týždeň zdraželi o viac ako 2 centy. Naopak, cena nafty klesla na úroveň 1,566 eura za liter.